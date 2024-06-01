Швецова Наталия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чикрыжов Константин
Рождение ребёнка
10.12.1997
Дочь: Сведенцева Ксения Константиновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.07.2001
Дочь: Захарова Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
02.12.2005
Дочь: Захарова Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Владимирович
Бракосочетание
23.09.2006