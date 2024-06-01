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Швецова Наталия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1977

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1977

Отец: Швецов Николай Петрович

Мать: Швецова (Зыкина) Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чикрыжов Константин

Рождение ребёнка
10.12.1997

Дочь: Сведенцева Ксения Константиновна

Отец ребёнка: не указан

Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область
Рождение ребёнка
16.07.2001

Дочь: Захарова Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Владимирович

Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область
Рождение ребёнка
02.12.2005

Дочь: Захарова Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Владимирович

Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область
Бракосочетание
23.09.2006

Муж: Захаров Дмитрий Владимирович

Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область

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