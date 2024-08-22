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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ковбота Гордей Никитович
Рождение ребёнка
05.04.1905
Дочь: (Ковбота) Александра
Отец ребёнка: Ковбота Гордей Никитович
Рождение ребёнка
22.02.1915
Сын: Ковбота Федор
Отец ребёнка: Ковбота Гордей Никитович