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Дата рождения

Неизвестно

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Женский

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Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковбота Павел Гордеевич

Отец ребёнка: Ковбота Гордей Никитович

Рождение ребёнка
05.04.1905

Дочь: (Ковбота) Александра

Отец ребёнка: Ковбота Гордей Никитович

Рождение ребёнка
22.02.1915

Сын: Ковбота Федор

Отец ребёнка: Ковбота Гордей Никитович

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