Тимофеева Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимофеев Александр Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Девяшина Нина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рая
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Гордиенко Михаил
Смерть
Неизвестно