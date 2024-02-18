Тимофеева Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофеев Александр Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Девяшина Нина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рая

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Гордиенко Михаил

Смерть
Неизвестно

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