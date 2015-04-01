Востриков Михаил Васильевич
Место рожденияАстраханская область, Камызякский район, село Караульное
Дата рождения28.10.1938
Дата смерти01.04.2015
ПолМужской
Отец
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.08.1872
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вострикова (Лебедева) Надежда Яковлевна
Рождение
28.10.1938
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1964
Сын: Востриков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Вострикова (Лебедева) Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
14.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вострикова (Лебедева) Надежда Яковлевна
Смерть
01.04.2015