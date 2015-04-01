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Востриков Михаил Васильевич

Место рождения

Астраханская область, Камызякский район, село Караульное

Дата рождения

28.10.1938

Дата смерти

01.04.2015

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.08.1872

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вострикова (Лебедева) Надежда Яковлевна

Рождение
28.10.1938

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Вострикова Феодосия Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вострикова (Лебедева) Надежда Яковлевна

Рождение ребёнка
18.09.1964

Сын: Востриков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Вострикова (Лебедева) Надежда Яковлевна

Рождение ребёнка
14.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вострикова (Лебедева) Надежда Яковлевна

Смерть
01.04.2015

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