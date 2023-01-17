Шипицын Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицын Иван Иванович

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Шипицын Иван Зиновьевич

Мать: Шипицына Мария Захаровна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Христина Ивановна

Мать ребёнка: Шипицына Елена Ивановна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Шипицына Елена Ивановна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Шипицын Евдоким Иванович

Мать ребёнка: Шипицына Елена Ивановна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно
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