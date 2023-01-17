Шипицын Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Шипицын Иван Зиновьевич
Мать: Шипицына Мария Захаровна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Христина Ивановна
Мать ребёнка: Шипицына Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Шипицына Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Шипицына Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипицына Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно