Синагатуллин Вадут
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синагатуллина Ильмира Вадутовна
Мать ребёнка: Синагаталлина (Закирова) Альсина Ахнаф кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синагатуллин Роберт Вадутович
Мать ребёнка: Синагаталлина (Закирова) Альсина Ахнаф кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синагатуллин Миргаяз Вадутович
Мать ребёнка: Синагаталлина (Закирова) Альсина Ахнаф кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно