Синагатуллин Вадут — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синагатуллин Вадут

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синагатуллина Ильмира Вадутовна

Мать ребёнка: Синагаталлина (Закирова) Альсина Ахнаф кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синагатуллин Роберт Вадутович

Мать ребёнка: Синагаталлина (Закирова) Альсина Ахнаф кызы

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синагатуллин Миргаяз Вадутович

Мать ребёнка: Синагаталлина (Закирова) Альсина Ахнаф кызы

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синагаталлина (Закирова) Альсина Ахнаф кызы

Смерть
Неизвестно

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