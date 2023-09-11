Вовченко Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вовченко Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вовченко Иван Демьянович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вовченко Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: Вовченко Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вовченко Георгий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вовченко Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вовченко Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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