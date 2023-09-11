Вовченко Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вовченко Иван Демьянович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вовченко Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: Вовченко Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вовченко Георгий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно