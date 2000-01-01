Кочергин Анисифор Никитич
Место рожденияп.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: Кочергин Никита
Мать: не указана
п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.02.1875 ст.
Дочь: Евдокия Анисифорова
Мать ребёнка: Кочергина Ксения Васильевна
п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.02.1886 ст.
Дочь: Наталья Анисифорова
Мать ребёнка: Кочергина Ксения Васильевна
п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1891 ст.
Мать ребёнка: Кочергина Ксения Васильевна
п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Анисифорова
Мать ребёнка: Кочергина Ксения Васильевна
п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кочергина Ксения Васильевна
п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочергин Георгий Анисифоров
Мать ребёнка: Кочергина Ксения Васильевна
п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно