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Кочергин Анисифор Никитич

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Место рождения

п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кочергин Никита

Мать: не указана

п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.02.1875 ст.

Дочь: Евдокия Анисифорова

Мать ребёнка: Кочергина Ксения Васильевна

п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.02.1886 ст.

Дочь: Наталья Анисифорова

Мать ребёнка: Кочергина Ксения Васильевна

п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1891 ст.

Сын: Кочергин Петр Анисифоров

Мать ребёнка: Кочергина Ксения Васильевна

п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Анисифорова

Мать ребёнка: Кочергина Ксения Васильевна

п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочергин Иван Анисифоров

Мать ребёнка: Кочергина Ксения Васильевна

п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочергин Георгий Анисифоров

Мать ребёнка: Кочергина Ксения Васильевна

п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочергина Ксения Васильевна

Смерть
Неизвестно
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