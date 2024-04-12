(Щепалова) Варвара (мл) Арсентьевна
Место рождения
Дата рождения22.09.1898
Дата смерти29.07.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1898
Упоминание
Неизвестно
ГАКО (Кострома) | Государственный архив Костромской области | Ф.56 Оп.12 Д.229 стр.59 | Ф.56 Оп.12 Д.229 стр.198 | 29.07.1904 погребение мл. Варвара | дер.Рылово | отец Арсений Алексеев Щепал... Показать все
Упоминание
Неизвестно
ГАКО (Кострома) | Государственный архив Костромской области | Ф.56 Оп.12 Д.229 стр.59 | 22.09.1898 рождение мл. Варвара | дер.Рылово | отец крестьянин уволенный в запас армии Арсений Алексее... Показать все
Смерть
29.07.1904
Причина смерти: 5 лет, от кори