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(Щепалова) Варвара (мл) Арсентьевна

Место рождения

Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд

Дата рождения

22.09.1898

Дата смерти

29.07.1904

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1898

Отец: Щепалов Арсентий Алексеев

Мать: Щепалова Пелагея Алексеева

Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Упоминание
Неизвестно
ГАКО (Кострома) | Государственный архив Костромской области | Ф.56 Оп.12 Д.229 стр.59 | Ф.56 Оп.12 Д.229 стр.198 | 29.07.1904 погребение мл. Варвара | дер.Рылово | отец Арсений Алексеев Щепал... Показать все
Упоминание
Неизвестно
ГАКО (Кострома) | Государственный архив Костромской области | Ф.56 Оп.12 Д.229 стр.59 | 22.09.1898 рождение мл. Варвара | дер.Рылово | отец крестьянин уволенный в запас армии Арсений Алексее... Показать все
Смерть
29.07.1904
Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Причина смерти: 5 лет, от кори
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