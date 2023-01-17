- Авдотья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1680 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1680 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1704 ст.
Отец ребёнка: Целищев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1709 ст.
Дочь: Целищева Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Целищев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1713 ст.
Сын: Целищев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Целищев Иван Тимофеевич
Смерть
Неизвестно