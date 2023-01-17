Неворотов Савелий Кононович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неворотов Савелий Кононович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Неворотов Конон

Мать: Неворотова ?

Рождение ребёнка
1839

Сын: Неворотов Харитон Савельевич

Мать ребёнка: Неворотова Аксинья Петровна

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Неворотов Нестер Савельевич

Мать ребёнка: Неворотова Аксинья Петровна

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Наталья Савельевна

Мать ребёнка: Неворотова Аксинья Петровна

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Федосья Савельевна

Мать ребёнка: Неворотова Аксинья Петровна

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Неворотов Степан Савельевич

Мать ребёнка: Неворотова Аксинья Петровна

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неворотова Аксинья Петровна

Смерть
Неизвестно
Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
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