Неворотов Савелий Кононович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Неворотов Конон
Мать: Неворотова ?
Рождение ребёнка
1839
Сын: Неворотов Харитон Савельевич
Мать ребёнка: Неворотова Аксинья Петровна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Неворотов Нестер Савельевич
Мать ребёнка: Неворотова Аксинья Петровна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Наталья Савельевна
Мать ребёнка: Неворотова Аксинья Петровна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Федосья Савельевна
Мать ребёнка: Неворотова Аксинья Петровна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Неворотов Степан Савельевич
Мать ребёнка: Неворотова Аксинья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно