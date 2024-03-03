Калинин Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калинин Иван Зиновьевич
Мать: Калинина Вера
Рождение ребёнка
10.04.1936
Дочь: Трякшина Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Калинина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернышкова Зоя Фёдоровна
Мать ребёнка: Калинина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Нина Фёдоровна
Мать ребёнка: Калинина Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно