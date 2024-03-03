Калинин Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин Фёдор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калинин Иван Зиновьевич

Мать: Калинина Вера

Рождение ребёнка
10.04.1936

Дочь: Трякшина Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Калинина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернышкова Зоя Фёдоровна

Мать ребёнка: Калинина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Нина Фёдоровна

Мать ребёнка: Калинина Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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