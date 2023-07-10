Бритик Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бритик Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бритик Алексей Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бритик Алексей Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бритик Алексей Никифорович

Смерть
Неизвестно

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