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Бердоусов Степан Сергеевич

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

19.07.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.2013

Отец: Бердоусов Сергей Иванович

Мать: Бердоусова Наталья Александровна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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