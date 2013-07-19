Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Бердоусов Степан Сергеевич
Бердоусов Степан Сергеевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
Дата рождения
19.07.2013
Пол
Мужской
Отец
Бердоусов Сергей Иванович
1961 г.р.
Мать
Бердоусова (Дранишникова) Наталья Александровна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.2013
Отец:
Бердоусов Сергей Иванович
Мать:
Бердоусова Наталья Александровна
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия