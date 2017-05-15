Матвеева Ангелина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева Ангелина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.2017

Пол

Женский

Отец

1986 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.2017

Отец: Матвеев Дмитрий Сергеевич

Мать: Матвеева Татьяна

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