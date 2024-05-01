Купбаева-Ахметова Асия Сейфуллиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1963
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1963
Отец: Купбаев Сейфулла Уалиевич
Мать: Купбаева Зайныш
Рождение ребёнка
24.05.1989
Сын: Ахметов Бауржан Досымович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.05.1989
Сын: Ахметов Сабыржан Досымович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.05.1991
Дочь: Ахметова-Жусупова Махабат Досымовна
Отец ребёнка: не указан