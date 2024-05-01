Купбаева-Ахметова Асия Сейфуллиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купбаева-Ахметова Асия Сейфуллиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1963

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1963

Отец: Купбаев Сейфулла Уалиевич

Мать: Купбаева Зайныш

Рождение ребёнка
24.05.1989

Сын: Ахметов Бауржан Досымович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.05.1989

Сын: Ахметов Сабыржан Досымович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.05.1991

Дочь: Ахметова-Жусупова Махабат Досымовна

Отец ребёнка: не указан

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