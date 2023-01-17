Савостина Наталия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савостина Наталия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1901

Дата смерти

04.10.1983

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1929

Дочь: Бронникова Анастасия Герасимовна

Отец ребёнка: Савостин Герасим Дмитриевич

Тетеревино, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савостин Герасим Дмитриевич

Смерть
04.10.1983
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
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