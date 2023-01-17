Савостина Наталия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1901
Дата смерти04.10.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1929
Дочь: Бронникова Анастасия Герасимовна
Отец ребёнка: Савостин Герасим Дмитриевич
Тетеревино, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.10.1983
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край