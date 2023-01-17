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Кузнецов Иван Васильевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1869 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Василий

Мать: Кузнецова Евдокия Кузьминична

Россия
Рождение ребёнка
Около 1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
26.12.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Михайловна

Софиловка, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Софиловка, Семеновский, Нижегородская область
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