Кузнецов Иван Васильевич
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Василий
Россия
Рождение ребёнка
Около 1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
26.12.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Михайловна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно