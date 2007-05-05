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Krakovsky (Radutsky) Pasha

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Место рождения

Kiev

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Radutsky Yakov

Мать: Radutsky ?

Kiev
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Овруцкая Рая

Отец ребёнка: Krakovsky Shaya

Рождение ребёнка
18.06.1908

Дочь: Urin Zinaida

Отец ребёнка: Krakovsky Shaya

Рождение ребёнка
1911

Сын: Krakovsky Davis

Отец ребёнка: Krakovsky Shaya

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Krakovsky Shaya

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Krakovsky Yuzja

Отец ребёнка: Krakovsky Shaya

Смерть
1955
Moscow
Похороны
Неизвестно
Moscow
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