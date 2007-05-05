Krakovsky (Radutsky) Pasha
Место рожденияKiev
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Radutsky Yakov
Мать: Radutsky ?
Kiev
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Овруцкая Рая
Отец ребёнка: Krakovsky Shaya
Рождение ребёнка
18.06.1908
Дочь: Urin Zinaida
Отец ребёнка: Krakovsky Shaya
Рождение ребёнка
1911
Сын: Krakovsky Davis
Отец ребёнка: Krakovsky Shaya
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Krakovsky Shaya
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Krakovsky Yuzja
Отец ребёнка: Krakovsky Shaya
Смерть
1955
Moscow
Похороны
Неизвестно
Moscow