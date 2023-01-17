Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Михаил Иванович
Мать: Ксения Михайловна
Бракосочетание
01.02.1768
Муж: Александр Тимофеевич
Иоанн Милостивый, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Параскева Александровна
Отец ребёнка: Александр Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно