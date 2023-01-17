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Евдокия Михайловна

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Место рождения

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Михаил Иванович

Мать: Ксения Михайловна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
01.02.1768

Муж: Александр Тимофеевич

Иоанн Милостивый, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Параскева Александровна

Отец ребёнка: Александр Тимофеевич

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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