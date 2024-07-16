Голубок Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамаева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Голубок Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубок Александр Николаевич
Отец ребёнка: Голубок Николай
Рождение ребёнка
18.03.1963
Дочь: Голубок Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Голубок Николай
Смерть
Неизвестно