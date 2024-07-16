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Голубок Мария Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамаева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Голубок Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубок Александр Николаевич

Отец ребёнка: Голубок Николай

Рождение ребёнка
18.03.1963

Дочь: Голубок Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Голубок Николай

Смерть
Неизвестно

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