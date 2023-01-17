Толкачева Акилина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачева Акилина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Толкачев Архип Павлович

Отец ребёнка: Толкачев Павел Харитонович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Толкачева Матрена Павловна

Отец ребёнка: Толкачев Павел Харитонович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Толкачева Прасковья Павловна

Отец ребёнка: Толкачев Павел Харитонович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Толкачева Феврония Павловна

Отец ребёнка: Толкачев Павел Харитонович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Толкачева Федосья Павловна

Отец ребёнка: Толкачев Павел Харитонович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Павел Харитонович

Смерть
Неизвестно
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