Толкачева Акилина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Толкачев Павел Харитонович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Толкачева Матрена Павловна
Отец ребёнка: Толкачев Павел Харитонович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Толкачева Прасковья Павловна
Отец ребёнка: Толкачев Павел Харитонович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Толкачева Феврония Павловна
Отец ребёнка: Толкачев Павел Харитонович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Толкачева Федосья Павловна
Отец ребёнка: Толкачев Павел Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно