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Астафьев Денис Емельянов

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Астафьев Емельян Тимофеев

Мать: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Астафьев Тимофей Денисов

Мать ребёнка: Астафьева Варвара Маркова

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Астафьев Фома Денисов

Мать ребёнка: Астафьева Варвара Маркова

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Акулина Денисов

Мать ребёнка: Астафьева Варвара Маркова

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
С 1842
Казанка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.03.1846 ст.

Сын: Астафьев Алексей Денисов

Мать ребёнка: Астафьева Варвара Маркова

Казанка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
крещение в с. Логачевка
Бракосочетание
1848

Жена: Астафьева Федосья Павлова

Казанка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
вдовец,второй брак вдова, второй брак
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астафьева Варвара Маркова

первый брак
Смерть
Неизвестно
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