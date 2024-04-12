Астафьев Денис Емельянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Астафьев Емельян Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Астафьева Варвара Маркова
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Астафьева Варвара Маркова
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Акулина Денисов
Мать ребёнка: Астафьева Варвара Маркова
Место жительства
С 1842
Рождение ребёнка
12.03.1846 ст.
Мать ребёнка: Астафьева Варвара Маркова
крещение в с. Логачевка
Бракосочетание
1848
вдовец,второй брак вдова, второй брак
Бракосочетание
Неизвестно
первый брак
Смерть
Неизвестно