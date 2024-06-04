Астраханцов Кирилл Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: Астраханцев Андрей Ермилов (Ермолаев)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762
Сын: Астраханцов Филипп Кириллов
Мать ребёнка: Астраханцева Матрена Семенова
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: (Астраханцова) Феврония Кириллова
Мать ребёнка: Астраханцева Матрена Семенова
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: (Астраханцова) Мавра Кириллова
Мать ребёнка: Астраханцева Матрена Семенова
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: (Астраханцова) Федосья Кириллова
Мать ребёнка: Астраханцева Матрена Семенова
Смерть
После 1795