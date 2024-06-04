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Астраханцов Кирилл Андреев

Место рождения

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Астраханцев Андрей Ермилов (Ермолаев)

Мать: не указана

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцева Матрена Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Астраханцов Филипп Кириллов

Мать ребёнка: Астраханцева Матрена Семенова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: (Астраханцова) Феврония Кириллова

Мать ребёнка: Астраханцева Матрена Семенова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: (Астраханцова) Мавра Кириллова

Мать ребёнка: Астраханцева Матрена Семенова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: (Астраханцова) Федосья Кириллова

Мать ребёнка: Астраханцева Матрена Семенова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область

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