1-я Фирсова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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1-я Фирсова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1738

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1693 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Артемий Иванович

Отец ребёнка: Иван Фирсович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Иван Фирсович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Мина Иванович

Отец ребёнка: Иван Фирсович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1724

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Иван Фирсович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Фирсович

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1738
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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