1-я Фирсова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1738
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1718
Сын: Артемий Иванович
Отец ребёнка: Иван Фирсович
Рождение ребёнка
1722
Сын: Леонтий Иванович
Отец ребёнка: Иван Фирсович
Рождение ребёнка
1723
Сын: Мина Иванович
Отец ребёнка: Иван Фирсович
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Иван Фирсович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Фирсович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1738