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Старовойтов Григорий Пантелеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старовойтов Вячеслав (Геннадий) Григорьевич

Мать ребёнка: Старовойтова (Васильева) Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старовойтов Валерий

Мать ребёнка: Старовойтова (Васильева) Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старовойтов Борис

Мать ребёнка: Старовойтова (Васильева) Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старовойтов Юрий

Мать ребёнка: Старовойтова (Васильева) Анна Павловна

Рождение ребёнка
16.08.1924

Дочь: Иванова (Старовойтова) Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Старовойтова (Васильева) Анна Павловна

Адамовка, Адамовский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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