Старовойтов Григорий Пантелеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старовойтов Валерий
Мать ребёнка: Старовойтова (Васильева) Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старовойтов Борис
Мать ребёнка: Старовойтова (Васильева) Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старовойтов Юрий
Мать ребёнка: Старовойтова (Васильева) Анна Павловна
Рождение ребёнка
16.08.1924
Дочь: Иванова (Старовойтова) Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Старовойтова (Васильева) Анна Павловна
Адамовка, Адамовский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно