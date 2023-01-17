(Червякова) Пелагея Кузьмина
Место рождения
Дата рождения08.10.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1836
Отец: Червяков Козма Петров
Крещение
10.10.1836
воспреемник: Онагож села уделной кресьянин Симиен Егоров Земсков, воспреемница: Тогож села бывшаго казеннаго кресьянина После одданнаго в военнаю службу Петра Петрова - дочь девица Дарья Петрова | Каз... Показать все
Смерть
Неизвестно