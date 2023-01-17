(Червякова) Пелагея Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Червякова) Пелагея Кузьмина

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.10.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1810 г.р.

Мать

Вычислено 1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1836

Отец: Червяков Козма Петров

Мать: Червякова Агрипина Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
10.10.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник: Онагож села уделной кресьянин Симиен Егоров Земсков, воспреемница: Тогож села бывшаго казеннаго кресьянина После одданнаго в военнаю службу Петра Петрова - дочь девица Дарья Петрова | Каз... Показать все
Смерть
Неизвестно
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