Квашина (Яланская) Полина (Пелагея) Ивановна
Место рожденияКаменоватка, Днепропетровской области
Дата рождения09.10.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1911
Отец: Яланский Иван
Мать: Яланская Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробко Евгений
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голуб Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квашин Олег Иванович
Отец ребёнка: Квашин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
12.09.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Квашин Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно