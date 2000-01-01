Боровая (Подопригора) Матрена (Мотря) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровая (Подопригора) Матрена (Мотря)

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Место рождения

Николаевская область, Баштанский район, С. Добрая Криница

Дата рождения

1912

Дата смерти

05.05.1992

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Подопригора Иван

Мать: Подопригора Евдокия

Николаевская область, Баштанский район, С. Добрая Криница
Рождение ребёнка
19.12.1935

Сын: Кирток Николай

Отец ребёнка: Кирток Ефим

Николаевская область, Баштанский район, С. Добрая Криница
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирток Ефим

Смерть
05.05.1992
Николаевская область, Баштанский район, С. Добрая Криница
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