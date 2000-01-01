Боровая (Подопригора) Матрена (Мотря)
Место рожденияНиколаевская область, Баштанский район, С. Добрая Криница
Дата рождения1912
Дата смерти05.05.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Подопригора Иван
Мать: Подопригора Евдокия
Николаевская область, Баштанский район, С. Добрая Криница
Рождение ребёнка
19.12.1935
Сын: Кирток Николай
Отец ребёнка: Кирток Ефим
Николаевская область, Баштанский район, С. Добрая Криница
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирток Ефим
Смерть
05.05.1992
Николаевская область, Баштанский район, С. Добрая Криница