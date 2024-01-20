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Лещенко Дмитрий Павлович (Палладиевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

01.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Лещенко Павел (Палладий)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лещенко) Сестра Аллы Дмитриевна

Мать ребёнка: Лещенко (Бинюкова) Лидия Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.01.1933

Жена: Лещенко (Бинюкова) Лидия Павловна

Рождение ребёнка
18.02.1938

Дочь: Щёголева Алла Дмитриевна

Мать ребёнка: Лещенко (Бинюкова) Лидия Павловна

Смерть
01.07.1944
Похороны
Неизвестно

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