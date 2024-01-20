Лещенко Дмитрий Павлович (Палладиевич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти01.07.1944
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Лещенко Павел (Палладий)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лещенко) Сестра Аллы Дмитриевна
Мать ребёнка: Лещенко (Бинюкова) Лидия Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.01.1933
Рождение ребёнка
18.02.1938
Дочь: Щёголева Алла Дмитриевна
Мать ребёнка: Лещенко (Бинюкова) Лидия Павловна
Смерть
01.07.1944
Похороны
Неизвестно