Привезенцева (Семишова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Привезенцева (Семишова) Евдокия Васильевна

Место рождения

Русская Козловка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.

Отец: Семишев Василий Лукьянович

Мать: Параскева Андреевна

Русская Козловка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
21.09.1912

Муж: Привезенцев Михаил Михайлович

Москва Никитский сорок Церковь Пименовская в Новых Воротниках, первый брак. От невесты села Козловки Павел Дмитриевич Щербаков
Рождение ребёнка
03.05.1914

Дочь: Привезенцева Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Привезенцев Михаил Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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