Привезенцева (Семишова) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.
Отец: Семишев Василий Лукьянович
Мать: Параскева Андреевна
Бракосочетание
21.09.1912
Москва Никитский сорок Церковь Пименовская в Новых Воротниках, первый брак. От невесты села Козловки Павел Дмитриевич Щербаков
Рождение ребёнка
03.05.1914
Дочь: Привезенцева Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Привезенцев Михаил Михайлович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно