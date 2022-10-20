Поломошнова Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поломошнова Елена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1967

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1967

Отец: Поломошнов Петр Сергеевич

Мать: Поломошнова Надежда Гавриловна

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