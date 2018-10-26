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Русскин Николай

Место рождения

Дубовка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

01.04.1961

Дата смерти

26.10.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1961

Отец: Горшенин Юрий

Мать: Таиса

Дубовка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
06.11.1982

Жена: Русскина Ольга

Сплавнуха, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.11.1984

Сын: Русскин Артем

Мать ребёнка: Русскина Ольга

Рождение ребёнка
14.05.1989

Дочь: Москвичева Мария

Мать ребёнка: Русскина Ольга

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Родильный дом № 1
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.10.2018
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Московская обл., д. Перепечино, уч. 46
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