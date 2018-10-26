Русскин Николай
Место рождения
Дата рождения01.04.1961
Дата смерти26.10.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1961
Отец: Горшенин Юрий
Мать: Таиса
Бракосочетание
06.11.1982
Жена: Русскина Ольга
Сплавнуха, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.11.1984
Сын: Русскин Артем
Мать ребёнка: Русскина Ольга
Рождение ребёнка
14.05.1989
Дочь: Москвичева Мария
Мать ребёнка: Русскина Ольга
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Родильный дом № 1
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.10.2018
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Московская обл., д. Перепечино, уч. 46