Рядинский (Ряденской) Сидор Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1713
Дата смерти1747
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1713
Отец: Рядинский (Ряденской) Степан Васильевич
Мать: не указана
В 1 РС 1723 года - 9 лет. (фактически 1722 год) РГАДА 350-2-4065, л. 3-3 об. Книга переписная посадских людей г. Яблонов Во 2 РС 1748 года - 34 года (фактически 1747 год). РГАДА 350-2-4175, л. 1. Книг... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1736
Сын: Рядинский (Ряденской) Иван Сидорович
Мать ребёнка: не указана
Во 2 РС 1748 года - 11 лет (фактически 1747 год). РГАДА 350-2-4175, л. 1. Книга переписная купцов и однодворцев г. Яблонова, однодворцев и помещичьих крестьян Орлицкого, Холанского, Завального станов ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Рядинский (Ряденской) Иван Сидорович
Мать ребёнка: не указана
Во 2 РС 1748 года - году (фактически 1747 год). РГАДА 350-2-4175, л. 1. Книга переписная купцов и однодворцев г. Яблонова, однодворцев и помещичьих крестьян Орлицкого, Холанского, Завального станов Яб... Показать все
Смерть
1747
В 3 РС 1762-1765 г.г., что умер в 1747 году. РГАДА 350-2-4177, л. 295-295 об. Сказка посадских людей города Яблонова