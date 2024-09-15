Рядинский (Ряденской) Сидор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рядинский (Ряденской) Сидор Степанович

Место рождения

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: Рядинский (Ряденской) Степан Васильевич

Мать: не указана

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
В 1 РС 1723 года - 9 лет. (фактически 1722 год) РГАДА 350-2-4065, л. 3-3 об. Книга переписная посадских людей г. Яблонов Во 2 РС 1748 года - 34 года (фактически 1747 год). РГАДА 350-2-4175, л. 1. Книг... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Рядинский (Ряденской) Иван Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Во 2 РС 1748 года - 11 лет (фактически 1747 год). РГАДА 350-2-4175, л. 1. Книга переписная купцов и однодворцев г. Яблонова, однодворцев и помещичьих крестьян Орлицкого, Холанского, Завального станов ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Рядинский (Ряденской) Иван Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Во 2 РС 1748 года - году (фактически 1747 год). РГАДА 350-2-4175, л. 1. Книга переписная купцов и однодворцев г. Яблонова, однодворцев и помещичьих крестьян Орлицкого, Холанского, Завального станов Яб... Показать все
Смерть
1747
Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
В 3 РС 1762-1765 г.г., что умер в 1747 году. РГАДА 350-2-4177, л. 295-295 об. Сказка посадских людей города Яблонова

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