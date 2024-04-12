Бастрыкина (Карнюхин) Прасковья Карнюхина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкина (Карнюхин) Прасковья Карнюхина

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Карнюхин Алексей

Мать: ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
13.10.1889

Муж: Бастрыкин Степан Иванович

Рождение ребёнка
11.06.1897

Сын: Бастрыкин Петр Степанович

Отец ребёнка: Бастрыкин Степан Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.10.1899

Сын: Бастрыкин Андрей Степанович

Отец ребёнка: Бастрыкин Степан Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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