Бастрыкина (Карнюхин) Прасковья Карнюхина
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Карнюхин Алексей
Мать: ?
Бракосочетание
13.10.1889
Рождение ребёнка
11.06.1897
Сын: Бастрыкин Петр Степанович
Отец ребёнка: Бастрыкин Степан Иванович
Рождение ребёнка
13.10.1899
Сын: Бастрыкин Андрей Степанович
Отец ребёнка: Бастрыкин Степан Иванович
Смерть
Неизвестно