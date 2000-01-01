Мымриков Григорий Герасимович (Андреевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мымриков Григорий Герасимович (Андреевич)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мымриков Герасим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Яркина Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Мымрикова Марфа Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мымриков Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Мымрикова Марфа Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мымрикова Фёкла Григорьевна

Мать ребёнка: Мымрикова Марфа Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мымрикова Марфа Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мымриков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Мымрикова Марфа Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мымриков Серафим Григорьевич

Мать ребёнка: Мымрикова Марфа Петровна

Смерть
Неизвестно
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