Мымриков Григорий Герасимович (Андреевич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мымриков Герасим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Яркина Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Мымрикова Марфа Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мымриков Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Мымрикова Марфа Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мымрикова Фёкла Григорьевна
Мать ребёнка: Мымрикова Марфа Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мымрикова Марфа Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мымриков Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Мымрикова Марфа Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мымриков Серафим Григорьевич
Мать ребёнка: Мымрикова Марфа Петровна
Смерть
Неизвестно