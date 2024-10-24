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Татьяна Алексеевна

Место рождения

Кривошеино, Новоржевский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

25.03.1845

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1817 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Алексей Алексеевич

Мать: не указана

Кривошеино, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
20.10.1835

Муж: Кирилл Абрамович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.05.1840

Сын: Иов Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Абрамович

Рождение ребёнка
28.07.1843

Сын: Иван Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Абрамович

Смерть
25.03.1845
Причина смерти: натурально

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