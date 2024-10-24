Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смерти25.03.1845
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Алексей Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1835
Муж: Кирилл Абрамович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.05.1840
Сын: Иов Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Абрамович
Рождение ребёнка
28.07.1843
Сын: Иван Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Абрамович
Смерть
25.03.1845
Причина смерти: натурально