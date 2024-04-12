Кряквин Авдей Трофимович
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Феодосия Авдеевна
Мать ребёнка: Кряквина Марина Севастьянова
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Анна Авдеевна
Мать ребёнка: Кряквина Марина Севастьянова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Ксения Авдеевна
Мать ребёнка: Кряквина Марина Севастьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно