Кряквин Авдей Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряквин Авдей Трофимович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Кряквин Трофим Степанович

Мать: Кряквина Ирина Евтропиевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Феодосия Авдеевна

Мать ребёнка: Кряквина Марина Севастьянова

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Анна Авдеевна

Мать ребёнка: Кряквина Марина Севастьянова

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Ксения Авдеевна

Мать ребёнка: Кряквина Марина Севастьянова

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кряквина Марина Севастьянова

Смерть
Неизвестно
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