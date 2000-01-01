Блинов Спиридон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.
Отец: Блинов Василей Васильевич
Мать: Блинова Марфа
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: Марья Спиридоновна
Мать ребёнка: Блинова Александра Захаровна
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: Дарья Спиридоновна
Мать ребёнка: Блинова Александра Захаровна
Рождение ребёнка
1857 ст.
Сын: Блинов Евсей Спиридонович
Мать ребёнка: Блинова Александра Захаровна
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно