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Блинов Спиридон Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.

Отец: Блинов Василей Васильевич

Мать: Блинова Марфа

Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: Марья Спиридоновна

Мать ребёнка: Блинова Александра Захаровна

Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Дарья Спиридоновна

Мать ребёнка: Блинова Александра Захаровна

Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Блинов Евсей Спиридонович

Мать ребёнка: Блинова Александра Захаровна

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Александра Захаровна

Смерть
Неизвестно
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