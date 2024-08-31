Ляпина Пелагея Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпина Пелагея Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляпин Александр Ильич

Рождение ребёнка
24.07.1909

Дочь: Ляпина Раиса Александровна

Отец ребёнка: Ляпин Александр Ильич

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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