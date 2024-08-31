Ляпина Пелагея Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1909
Дочь: Ляпина Раиса Александровна
Отец ребёнка: Ляпин Александр Ильич
Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно