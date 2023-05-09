Еланский Алексей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕланский Алексей Викторович

Еланский Алексей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2008 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еланская Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
25.12.2008

Дочь: Еланская Софья Алексеевна

Мать ребёнка: Еланская Ольга Сергеевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.