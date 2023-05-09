Еланский Алексей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Еланская Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
25.12.2008
Дочь: Еланская Софья Алексеевна
Мать ребёнка: Еланская Ольга Сергеевна