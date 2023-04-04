Бобровский Иван Трафимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобровский Иван Трафимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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