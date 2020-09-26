Тян Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1971
Дата смерти26.09.2020
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1971
Отец: Тян Борис Бонхакович
Мать: Юн Раиса Николаевна
Рождение ребёнка
04.12.1996
Мать ребёнка: Ли Анжела Бончеровна
Рождение ребёнка
24.01.2005
Дочь: Тян Кристина Александровна
Мать ребёнка: Ли Анжела Бончеровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ли Анжела Бончеровна
Смерть
26.09.2020