Тян Александр Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тян Александр Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1971

Дата смерти

26.09.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1971

Отец: Тян Борис Бонхакович

Мать: Юн Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
04.12.1996

Сын: Тян Артур Александрович

Мать ребёнка: Ли Анжела Бончеровна

Рождение ребёнка
24.01.2005

Дочь: Тян Кристина Александровна

Мать ребёнка: Ли Анжела Бончеровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ли Анжела Бончеровна

Смерть
26.09.2020
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