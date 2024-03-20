Желонкин Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желонкин Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Желонкин Василий Канафьевич

Мать: Евдокия Савельевна

Рождение ребёнка
14.02.1970

Сын: Желонкин Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Желонкина Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желонкин Василий Владимирович

Мать ребёнка: Желонкина Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желонкина Вера

Смерть
Неизвестно
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