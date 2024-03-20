Желонкин Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Желонкин Василий Канафьевич
Мать: Евдокия Савельевна
Рождение ребёнка
14.02.1970
Сын: Желонкин Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Желонкина Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Желонкин Василий Владимирович
Мать ребёнка: Желонкина Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Желонкина Вера
Смерть
Неизвестно