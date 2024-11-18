Мария2 Иванова Вычислено 1784 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мария2 Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Моругин Евдоким Павлович

Отец ребёнка: Моругин Павел Васильев

Аносино, Смолинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Дочь: Бударина (Моругина) Христина Павлова

Отец ребёнка: Моругин Павел Васильев

Аносино, Смолинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Дочь: Алёна (Елена) Павлова

Отец ребёнка: Моругин Павел Васильев

Аносино, Смолинская волость, Судогодский уезд
Смерть
Неизвестно

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