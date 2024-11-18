Мария2 Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Отец ребёнка: Моругин Павел Васильев
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Дочь: Бударина (Моругина) Христина Павлова
Отец ребёнка: Моругин Павел Васильев
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Дочь: Алёна (Елена) Павлова
Отец ребёнка: Моругин Павел Васильев
Смерть
Неизвестно