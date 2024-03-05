Туровец (Лисовец) Агриппина Мироновна
Место рожденияБелорусь, Житковичский район, деревня Найда
Дата рождения17.02.1889
Дата смерти04.05.1993
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1889
Отец: Лисовец Мирон Корнович
Мать: Лисовец Анна Фоминична
Белорусь, Житковичский район, деревня Найда
Рождение ребёнка
02.01.1922
Отец ребёнка: Туровец Михаил Кириллович
Белорусь, Житковичский район, деревня Найда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.05.1993
Белорусь, Житковичский район, Гомельская область