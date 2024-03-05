Туровец (Лисовец) Агриппина Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуровец (Лисовец) Агриппина Мироновна

Туровец (Лисовец) Агриппина Мироновна

Место рождения

Белорусь, Житковичский район, деревня Найда

Дата рождения

17.02.1889

Дата смерти

04.05.1993

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1889

Отец: Лисовец Мирон Корнович

Мать: Лисовец Анна Фоминична

Белорусь, Житковичский район, деревня Найда
Рождение ребёнка
02.01.1922

Сын: Туровец Иван Михайлович

Отец ребёнка: Туровец Михаил Кириллович

Белорусь, Житковичский район, деревня Найда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туровец Михаил Кириллович

Смерть
04.05.1993
Белорусь, Житковичский район, Гомельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close