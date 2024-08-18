(Мельникова) Арина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мельников Степан
Мать: Мельников Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Иван
Смерть
Неизвестно