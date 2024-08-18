(Мельникова) Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мельникова) Арина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мельников Степан

Мать: Мельников Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пётр

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Иван

Смерть
Неизвестно

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