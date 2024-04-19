Шустова Устинья Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Сын: Шустов Евлампий Федорович
Отец ребёнка: Шустов Федор Логинович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Шустов Федор Логинович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Шустова) Акилина Федоровна
Отец ребёнка: Шустов Федор Логинович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Шустова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Шустов Федор Логинович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Шустова) Степанида Федоровна
Отец ребёнка: Шустов Федор Логинович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Шустов Григорий Федорович
Отец ребёнка: Шустов Федор Логинович
Смерть
Неизвестно