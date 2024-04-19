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Шустова Устинья Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шустов Федор Логинович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Шустов Евлампий Федорович

Отец ребёнка: Шустов Федор Логинович

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1811

Сын: Шустов Фотий Федорович

Отец ребёнка: Шустов Федор Логинович

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Шустова) Акилина Федоровна

Отец ребёнка: Шустов Федор Логинович

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Шустова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Шустов Федор Логинович

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Шустова) Степанида Федоровна

Отец ребёнка: Шустов Федор Логинович

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1826

Сын: Шустов Григорий Федорович

Отец ребёнка: Шустов Федор Логинович

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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