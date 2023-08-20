Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Александр Иванов
Александр Иванов
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1750
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Иван Фомин
Около 1672 г.р.
Мать
Алена Петрова
Около 1687 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец:
Иван Фомин
Мать:
Алена Петрова
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия