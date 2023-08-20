Александр Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1672 г.р.

Мать

Около 1687 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Иван Фомин

Мать: Алена Петрова

Смерть
Неизвестно
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