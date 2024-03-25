Никитина Пелагея Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Пелагея Федотовна

Место рождения

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1824

Дата смерти

01.04.1874

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.12.1849

Сын: Никитин Даниил Петрович

Отец ребёнка: Никитин Пётр Тихонович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.06.1851

Дочь: Никитина Агрипина Петровна

Отец ребёнка: Никитин Пётр Тихонович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1853

Дочь: Зырянова Агафья Петровна

Отец ребёнка: Никитин Пётр Тихонович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1855

Дочь: Хромцова Афанасия Петровна

Отец ребёнка: Никитин Пётр Тихонович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.06.1857

Дочь: Акилина Петровна

Отец ребёнка: Никитин Пётр Тихонович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1859

Сын: Никитин Игнатий Петрович

Отец ребёнка: Никитин Пётр Тихонович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1861

Дочь: Никитина Афанасия Петровна

Отец ребёнка: Никитин Пётр Тихонович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1866

Сын: Никитин Амвросий Петрович

Отец ребёнка: Никитин Пётр Тихонович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Пётр Тихонович

Место жительства
Неизвестно
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
01.04.1874
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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