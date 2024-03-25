Никитина Пелагея Федотовна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти01.04.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
16.12.1849
Отец ребёнка: Никитин Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
16.06.1851
Дочь: Никитина Агрипина Петровна
Отец ребёнка: Никитин Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
11.02.1853
Дочь: Зырянова Агафья Петровна
Отец ребёнка: Никитин Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
01.10.1855
Дочь: Хромцова Афанасия Петровна
Отец ребёнка: Никитин Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
10.06.1857
Дочь: Акилина Петровна
Отец ребёнка: Никитин Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
07.12.1859
Отец ребёнка: Никитин Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
24.09.1861
Дочь: Никитина Афанасия Петровна
Отец ребёнка: Никитин Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
01.12.1866
Сын: Никитин Амвросий Петрович
Отец ребёнка: Никитин Пётр Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.04.1874